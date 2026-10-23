Slušaj vest

Međunarodna priznanja za stanovanje i arhitekturu višestambenih objekata

Foto: Promo

Beograd, 22. oktobar 2026. – The Dorcol Residence dobitnik je dve nagrade na European Property Awards 2026–2027, u kategorijama Apartment / Condominium i Architecture Multiple Residence. Oba priznanja odnose se na projekat u Srbiji, koji se razvija na Dorćolu. Dve međunarodne nagrade predstavljaju značajan trenutak za tim i partnere koji učestvuju u realizaciji projekta. U njegovom središtu je ideja da se kvalitet stanovanja gradi kroz pažljivo osmišljen prostor, sadržaje koji olakšavaju svakodnevicu i povezanost sa gradom.

1/19 Vidi galeriju Enterijer Foto: Promo

Arhitektura i dizajn projekta oslanjaju se na blizinu Dunava i karakter priobalja. Fluidne linije fasade i terase oblikuju prepoznatljivu siluetu, dok prirodno svetlo, organizacija prostora i izbor materijala doprinose udobnosti budućih domova. Takav pristup povezuje izgled objekata sa načinom na koji će se u njima živeti. Na uglu Dunavske i Knežopoljske ulice, lokacija na Dorćolu omogućava povezanost sa rekom, kulturnim sadržajima i svakodnevnim ritmom Beograda. The Dorcol Residence nastaje sa namerom da doprinese razvoju novog urbanog centra, uz uvažavanje identiteta kraja i potreba budućih stanara. Projekat se realizuje u dve faze i obuhvata ukupno 459 stanova, 27 poslovnih apartmana, 37 lokala i više od 800 garažnih mesta na tri podzemna nivoa. Završetak prve faze planiran je za septembar 2028. godine, a druge za prvu polovinu 2029. godine.

1/33 Vidi galeriju The Dorcol Foto: Promo

Posebnu ulogu u konceptu imaju sadržaji i usluge za buduće stanare. Spa centar i bazen, konsijerž usluga dostupna 24 časa dnevno, uređene zelene površine i komercijalni sadržaji osmišljeni su da različite potrebe svakodnevnog života budu dostupne u okviru jedne celine. Cilj je da budući stanari lakše usklade obaveze, vreme za odmor i život u gradu. Kupcima su na raspolaganju tri opcije uređenja po principu „ključ u ruke“. Jedna od njih predstavljena je u pokaznom stanu u prodajnom centru, gde se mogu neposredno sagledati odabrani materijali, završne obrade i atmosfera enterijera. Galerija projekta pruža dodatni uvid u arhitektonsko i enterijersko rešenje.