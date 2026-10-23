Srpska arhitektura i građevinarstvo dobili su još jedno veliko međunarodno priznanje: NEBESSA Kvart trijumfovao je u Londonu, na evropskoj ceremoniji globalnog programa International Property Awards, osvojivši dve titule najboljeg u Srbiji i još dve nagrade.

NEBESSA Kvart proglašen je za najbolji masterplan u Srbiji, osvojivši najvišu ocenu od pet zvezdica na prestižnom međunarodnom takmičenju u Londonu. Međunarodni žiri dodelio mu je priznanje Best Masterplan Serbia, a drugu pobedu sa pet zvezdica ostvario je u kategoriji Best Developer Website Serbia, za najbolji veb-sajt developera. Samo jedan učesnik po zemlji i kategoriji može osvojiti najviše priznanje sa pet zvezdica.

Uspeh je zaokružen priznanjima Sustainable Residential Development Serbia i Mixed Use Development Serbia, za održivost i povezivanje stanovanja sa poslovnim, rekreativnim i društvenim sadržajima. Nagrade su u Londonu ispred investitora primili Ana i Goran Karić.

Pored četiri osvojena evropska priznanja, NEBESSA Kvart nominovan je i za International Property Awards, čime je dobio priliku da se takmiči sa najboljim projektima na svetskom nivou. Ova nominacija predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta projekta i vizije koja stoji iza njega, ali i posvećenosti tima koji je svakodnevno pretvara u stvarnost. Time uspeh ostvaren u Londonu dobija dodatnu težinu: srpski projekat nastavlja svoj put ka svetskoj sceni.