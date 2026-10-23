VELIKI TRIJUMF SRPSKOG PROJEKTA U LONDONU: NEBESSA KVART NAJBOLJI U SRBIJI U DVE KATEGORIJE, OSVOJIO JOŠ DVA MEĐUNARODNA PRIZNANJA
Srpska arhitektura i građevinarstvo dobili su još jedno veliko međunarodno priznanje: NEBESSA Kvart trijumfovao je u Londonu, na evropskoj ceremoniji globalnog programa International Property Awards, osvojivši dve titule najboljeg u Srbiji i još dve nagrade.
NEBESSA Kvart proglašen je za najbolji masterplan u Srbiji, osvojivši najvišu ocenu od pet zvezdica na prestižnom međunarodnom takmičenju u Londonu. Međunarodni žiri dodelio mu je priznanje Best Masterplan Serbia, a drugu pobedu sa pet zvezdica ostvario je u kategoriji Best Developer Website Serbia, za najbolji veb-sajt developera. Samo jedan učesnik po zemlji i kategoriji može osvojiti najviše priznanje sa pet zvezdica.
Uspeh je zaokružen priznanjima Sustainable Residential Development Serbia i Mixed Use Development Serbia, za održivost i povezivanje stanovanja sa poslovnim, rekreativnim i društvenim sadržajima. Nagrade su u Londonu ispred investitora primili Ana i Goran Karić.
Pored četiri osvojena evropska priznanja, NEBESSA Kvart nominovan je i za International Property Awards, čime je dobio priliku da se takmiči sa najboljim projektima na svetskom nivou. Ova nominacija predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta projekta i vizije koja stoji iza njega, ali i posvećenosti tima koji je svakodnevno pretvara u stvarnost. Time uspeh ostvaren u Londonu dobija dodatnu težinu: srpski projekat nastavlja svoj put ka svetskoj sceni.
POBEDA VIZIJE KOJA MENJA STANOVANJE
Na Novom Beogradu nastaje NEBESSA Kvart sa 461 rezidencijom i više od 17.000 m² otvorenih i zelenih površina. Njegov zaštitni znak biće park na krovu površine 5.600 m², sa atletskom stazom dužine 350 metara, teretanom na otvorenom, dečjim igralištem, vidikovcem i zonama za odmor.
Zamislite jutro na stazi za trčanje iznad grada, popodne pored bazena i veče u privatnom bioskopu - bez napuštanja sopstvenog kvarta. Stanarima će biti dostupni i spa centar, teretana, kuglana, dečji klub i coworking prostor. Planirani geotermalni sistemi za grejanje, hlađenje i toplu vodu dodatno potvrđuju ambiciju održivog razvoja.
„Naša ambicija nikada nije bila da pratimo standarde stanovanja, već da ih menjamo. Danas je ta ambicija nagrađena u Londonu. Ponosni smo što smo pokazali da projekat nastao u Srbiji može da postavlja nova merila kvaliteta i na međunarodnoj sceni“, poručuje investitor NEBESSA Kvarta.
Urbanističko i arhitektonsko rešenje nagrađenog projekta potpisuje beogradski arhitektonski biro Bureau Cube Partners.
DVE TITULE NAJBOLJEG. ČETIRI MEĐUNARODNA PRIZNANJA. SRPSKA VIZIJA PREPOZNATA U LONDONU.
NEBESSA KVART - NA KORAK IZNAD SVIH.