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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratio se građanima na velikom skupu u Hali sportova u Beogradu, gde je izneo ključne tačke programa i najstarijim građanima najavio lepe vesti, prosečne penzije od 800 evra.

Govoreći o poboljšanju životnog standarda kao prvoj tački plana ukoliko lista dobije poverenje građana, Vučić je naglasio ambiciozne ekonomske ciljeve za novi mandat Vlade.

"Pod 1. poboljšanje životnog standarda građana — plate i penzije će nastaviti da rastu, i naše plate za samo jedan mandat nove Vlade Srbije, za nepune 4 godine, prosečna plata će biti 1.500 evra! Nivo neuporedivno razvijenih zemalja! Prosečna penzija do 800 evra i verujem da to zajednički možemo da uradimo", rekao je Vučić.

"Penzioneri imaju veliko srce i znanje"

Poseban akcenat u svom izlaganju Vučić je stavio na najstarije sugrađane, naglasivši njihovu neprocenjivu ulogu u razvoju i stabilnosti Srbije.

Foto: Ilija Ilić

"Penzionerima sam zahvalan za svaku vrstu podrške, oni su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo, ali su i ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje! I uvek su verovali da možemo da napravimo preokret od ove zemlje, penzije će da prate plate", poručio je Vučić.

Ističući da je beskrajno zahvalan na podršci koju dobija, poslao je i emotivnu poruku o obavezi države prema najstarijima:

"Sada je red na nas, da se penzioneri odmore."

Minimalac 600 evra

"Uvek smo brinuli o minimalcu, oko 140 evra je bio kad smo došli na vlast, danas je 600 evra, i hoćemo da ga povećavamo svake godine jer želimo da imamo što manje siromašnih ljudi. Da pomognemo radnicima koji se bore za Srbiju, da razlika bude što je moguće manja. Da pomažemo ljudima koji su uvek bili pomalo zapostavljeni u državi, i nadam se da smo makar malo to uspeli da ispravimo. Što se tiče životnog standarda, to je i druga i treća tačka — zdravlje ljudi! Ponosan sam na kliničke centre, na desetine bolnica, preko 200 objekata koje smo izgradili, ali nije dovoljno", poručio je Vučić.