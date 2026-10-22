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UniCredit Banka predstavila je DealSync, prvu AI platformu za spajanja i akvizicije (M&A) na tržištu Srbije. Platforma koristi veštačku inteligenciju i ekspertizu M&A stručnjaka kako bi domaćim kompanijama olakšala pronalaženje investitora, kupaca, prodavaca i strateških partnera.

Platforma je predstavljena u okviru inicijative UniCredit Banka za privredu Srbije, kroz koju Banka domaćim kompanijama pruža ne samo finansijsku podršku, već i savremena rešenja koja podstiču njihov rast, razvoj i konkurentnost.

DealSync predstavlja novi pristup spajanjima i akvizicijama za mala i srednja preduzeća, omogućavajući im pristup međunarodnoj mreži potencijalnih poslovnih partnera i profesionalnoj podršci tokom celog procesa transakcije.

DealSync kombinuje napredne AI alate sa znanjem i iskustvom UniCredit M&A stručnjaka kako bi identifikovao najrelevantnije potencijalne partnere za svaku transakciju. Platforma omogućava efikasno i poverljivo upravljanje procesom, od iskazivanja interesa i pametnog povezivanja učesnika, do uspostavljanja kontakta i razmene dokumentacije.

Filip Stikić, član Izvršnog odbora i direktor za Korporativno bankarstvo u UniCredit Banci, izjavio je: „Uvođenjem DealSync platforme na srpsko tržište potvrđujemo našu posvećenost pružanju inovativnih rešenja domaćoj privredi i izuzetne rezultate koje ostvarujemo na domaćem tržištu. Kao prva banka u Srbiji koja je predstavila ovakvku platformu, naši klijenti dobijaju pristup alatu koji otvara nove mogućnosti za razvoj kompanija, privlačenje investicija i realizaciju strateških poslovnih planova. Ovo je još jedan korak u okviru naše inicijative UniCredit Banka za privredu Srbije, kojom želimo da budemo dugoročan i pouzdan partner kompanijama u svim fazama njihovog rasta i transformacije”.

Posebna vrednost DealSync-a ogleda se u tome što M&A usluge čini dostupnijim malim i srednjim preduzećima, segmentu koji tradicionalno nije imao jednostavan pristup širokim mrežama investitora i potencijalnih kupaca. Kroz međunarodnu mrežu UniCredit Grupe i inovativan model rada, kompanije mogu da istraže mogućnosti za rast, privlačenje kapitala, strateška partnerstva, kao i prodaju ili sukcesiju poslovanja.

Spajajući ekspertizu UniCredit-a, naprednu tehnologiju I duboko razumevanje potreba kompanija, DealSync donosi novi pristup pronalaženju poslovnih I investicionih prilika na domaćem I međunarodnom tržištu.

Kroz kontinuiran dijalog sa privredom, UniCredit Banka nastavlja da razvija usluge koje odgovaraju na konkretne izazove kompanija i podržavaju njihov održiv rast i razvoj.