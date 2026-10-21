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Beograd, 21. oktobar 2026. – Delta District, novi kompleks Delta Real Estate grupe koji nastaje na Novom Beogradu, proglašen je pobednikom za Srbiju u čak pet kategorija European Property & Hotel Awards 2026–2027. Priznanja obuhvataju hotelski razvoj, razvoj kompleksa mešovite namene, visoku komercijalnu i stambenu gradnju i održivi komercijalni razvoj. Predstavnici Delta Real Estate grupe nagrade će preuzeti 22. oktobra na svečanoj ceremoniji u Londonu, kada će biti poznato i koji projekti dobijaju Five Star Award i time priliku da predstavljaju Srbiju na evropskom nivou.

Foto: Promo

European Property & Hotel Awards deo je globalnog programa International Property Awards, koji više od tri decenije prepoznaje projekte i kompanije koji postavljaju visoke standarde u industriji nekretnina. Nagrade se dodeljuju kroz regionalne programe širom sveta, a projekte ocenjuje međunarodni stručni žiri sastavljen od više od 100 profesionalaca iz različitih oblasti industrije.

Delta District na tržište Srbije donosi koncept koji u okviru četiri povezane kule objedinjuje dve luksuzne rezidencije, hotel InterContinental Beograd i poslovnu zgradu A klase. Posebnost projekta je direktna povezanost rezidencijalnog dela sa hotelom, čime će budući stanari, uz privatnost sopstvenog doma, imati pristup hotelskim sadržajima i uslugama.

Foto: Promo

„Naš razvojni pravac je da koncepte koji oblikuju najrazvijenija svetska tržišta donesemo u Srbiju i prilagodimo Beogradu. Delta District je upravo takav projekat - spoj luksuznog stanovanja, poslovanja i hotelijerstva kakav kod nas do sada nije postojao u ovom obliku. Posebno nam je važno što u samo srce kompleksa vraćamo InterContinental, jedan od najprepoznatljivijih svetskih luksuznih hotelskih brendova, a sada je i razvojna snaga čitavog projekta prepoznata kroz pet priznanja na European Property Awards. To potvrđuje da Delta District već izlazi iz okvira domaćeg tržišta i postaje vidljiv međunarodnoj stručnoj i poslovnoj javnosti“, izjavila je Angelina Nekić, CEO Delta Real Estate i potpredsednica Delta Holdinga.

Posebna pažnja u razvoju Delta Districta posvećena je održivosti i kvalitetu života i rada. Kompleks se razvija prema zahtevima LEED i WELL sertifikacije, uz primenu geotermalnih sondi, toplotnih pumpi, solarnih panela, sistema za rekuperaciju vazduha i inteligentno upravljanje energijom.

Foto: Promo

Hotel InterContinental Beograd otvara se krajem 2026. godine, čime se ovaj međunarodni luksuzni brend vraća u Beograd nakon dve decenije. Hotel će imati 203 sobe i apartmana, kongresne kapacitete, tri restorana i bara i infinity bazen na 20. spratu sa pogledom na grad i reke. Primopredaja stanova u Delta Districtu planirana je za leto 2027. godine.