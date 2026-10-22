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Postoje stvari u životu koje zaslužuju uzbuđenje. Prvi spust niz skijašku stazu, putovanje na novu egzotičnu destinaciju, spontani vikend sa prijateljima ili plan koji konačno postaje stvarnost. Bankarstvo, njega radije prepustite Adriatic Banci. Kada je reč o finansijama, mnogo je važnije da stvari budu jednostavne, jasne, predvidive jedno rečju fer, da znate koliko izdvajate svakog meseca i da svoje vreme možete da posvetite onome što vas zaista raduje.

Upravo zato je Adriatic Bank pripremila Relax keš kredit i kredit za refinansiranje – finansijsko rešenje za ostvarivanje novih planova, ali i priliku da postojeće kreditne obaveze preispitate i, kada je to isplativo, refinansirate pod povoljnijim uslovima. Relax keš kredit i kredit za refinansiranje odlikuje efektivna kamatna stopa od 6,15%, za klijente zaposlene kod određene grupe poslodavaca, uz mogućnost otplate do 71 mesec. Fiksna kamatna stopa ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate, što znači da već prilikom ugovaranja kredita znate kolika će biti vaša mesečna obaveza. Bilo da planirate zimovanje, renoviranje stana ili kuće , putovanje ili jednostavno želite da refinansiranjem rasteretite svoj budžet, važno je da finansijska odluka odgovara vašim mogućnostima.

Jer, kada banka radi svoj posao kako treba, vi imate vremena za ono što vas zaista raduje. Bankarstvo i treba da bude dosadno. Da vama ne bi bilo. Adriatic Bank. Uvek je red na vas. Više informacija o Relax keš kreditu i kreditu za refinansiranje pronađite na www.adriaticbank.rs ili u najbližoj filijali Adriatic Bank. Pažnja! Pozajmljivanje novca košta.





