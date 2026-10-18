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Planiranje odmora unapred može da donese više slobodnog vremena tokom godine, naročito kada se državni i verski praznici poklope sa vikendom. Kalendar za 2027. godinu donosi nekoliko zanimljivih prilika za kraća putovanja, a jedan period posebno se izdvaja - kraj aprila i početak maja.

Od zimskih destinacija i termalnih banja do evropskih metropola, neradni dani mogu da budu dobra prilika za predah od poslovnih obaveza. Evo kada treba da obratite pažnju na kalendar.

Nova godina počinje produženim vikendom

Prvi januar 2027. godine pada u petak, što znači da zaposleni koji ne rade vikendom mogu da računaju na tri slobodna dana zaredom - od petka, 1. januara, do nedelje, 3. januara.

Ovaj termin može da se iskoristi za kratak odmor u nekom od obližnjih gradova. Zagreb, Segedin, Budimpešta i Temišvar neke su od destinacija koje se mogu obići tokom produženog vikenda, bez potrebe za korišćenjem godišnjeg odmora.

Sretenje donosi priliku za četiri dana odmora

Dan državnosti Srbije, Sretenje, obeležava se 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak. Zahvaljujući tome, uz prethodni vikend moguće je dobiti četiri slobodna dana u nizu, od 13. do 16. februara.

To je dobra prilika za nekoliko dana na snegu, bilo na Kopaoniku, Staroj planini ili nekoj od drugih zimskih destinacija. Oni koji više vole odmor bez skijanja mogu da razmotre banje i termalne centre, gde mogu da provedu nekoliko dana daleko od svakodnevne gužve.

Kraj aprila i početak maja donose najduži predah

Posebnu pažnju privlači period oko Vaskrsa i Praznika rada. Prema kalendaru navedenom za 2027. godinu, praznični dani mogli bi da omoguće odmor u trajanju od pet dana, od petka, 30. aprila, do utorka, 4. maja. Neradni dani su Veliki petak. 30. april, 1. maj pada u subotu, a Vaskrs u nedelju 2. maja. Pošto se Vaskrs praznuje dva dana, a po domaćem zakonodavstvu praznik od nedelje pomera na sledeli radni dan, onda će naredne godine neradni biti i ponedeljak i utorak. Tako da će zaposleni moći da spoje čak pet neradnih dana.

Ovaj period idealan je za one koji žele da prolećne dane iskoriste za duže putovanje. Rim, Barselona, Pariz, Atina i Malta samo su neke od destinacija koje mogu da se nađu na listi želja, dok ljubitelji domaćeg turizma mogu da isplaniraju obilazak Srbije.

Ipak, pre rezervacije putovanja važno je proveriti zvaničan raspored neradnih dana, jer se tačni datumi i eventualni preneti slobodni dani utvrđuju u skladu sa važećim propisima.

Dan primirja: Četiri dana odmora uz jedan dan godišnjeg

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se 11. novembra, koji 2027. godine pada u četvrtak. Zaposleni koji uzmu slobodan petak, 12. novembra, mogli bi da spoje praznik sa vikendom i dobiju četiri dana za odmor.

Novembar može da bude zanimljiv izbor za obilazak vinskih puteva Srbije, posebno u okolini Fruške gore, Vršca i Župe. Alternativa su kraća putovanja u evropske gradove ili boravak u banji, u zavisnosti od budžeta i željenog načina odmora.

Svi važni datumi: Kada se ne radi u 2027. godini?

Prema kalendaru praznika za 2027. godinu, među datumima koje treba imati u vidu nalaze se:

1. i 2. januar, petak i subota - Nova godina.

7. januar, četvrtak - Božić.

15. i 16. februar, ponedeljak i utorak - Sretenje, Dan državnosti Srbije.

30. april - 4. maj - period oko Vaskrsa i Praznika rada, uz raspored slobodnih dana koji treba proveriti prema zvaničnom kalendaru.

11. novembar, četvrtak - Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Uz malo planiranja, praznici mogu da budu prilika za više odmora tokom godine, bez nepotrebnog trošenja dana godišnjeg odmora. Ipak, pre kupovine karata i rezervacije smeštaja preporučuje se provera zvaničnog kalendara neradnih dana za 2027. godinu.