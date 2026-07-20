Slušaj vest

U jeku letnje sezone neizbežne su iscrpljujuće gužve na graničnim prelazima, a srpski turisti posebno se žale na one ka Grčkoj, gde su zadržavanja često višesatna.

Sudeći po najnovijim objavama srpskih turista u Fejsbuk grupama namenjenim ljubiteljima Grčke, a javlja i Grčka.info, situacija na graničnom prelazu Evzoni je danas izuzetno teška, a nervoza među vozačima raste iz minuta u minut.

- Ogromna gužva na Evzoniju, ulaz u Grčku, od pola 11 se nismo pomerili 100 metara. Kolone su ogromne! - glasi jedna od objava očajnih turista koji su se našli zaglavljeni na vrelom asfaltu.

Da ovo nije izolovan incident, već svakodnevica u špicu sezone, potvrđuju i drugi putnici u komentarima. Jedan od turista svedoči o pravom kolapsu koji se dogodio samo dan ranije:

- Juče smo čekali od 06:50 i prošli tek u 12:25, katastrofa!

Iskusniji putnici i redovni posetioci grčkog primorja upozoravaju da je ubedljivo najgore vreme za prelazak granice između 09:00 i 15:00 časova. Apeluju na sve koji tek kreću na put da se naoružaju strpljenjem, ali i zalihama.

- Nadam se da imate dovoljno vode i da ćete ubrzo nastaviti put. Srećno! - glasi jedan od saosećajnih komentara podrške u grupi.

Spas u zadnji čas: Alternativni pravci koji štede sate čekanja

Dok jedni gube živce i dragoceno vreme odmora u kolonama, drugi putnici dele zlata vredne savete kako "prevariti" gužvu i brže stići do mora. Umesto čekanja od 6 do 7 sati na Evzoniju, iskusni vozači toplo preporučuju dva alternativna pravca koji zahtevaju malo kruženja, ali čuvaju živce:

Ruta preko Krive Palanke (Severna Makedonija - Bugarska)

Kada uđete u Severnu Makedoniju, vozite ka Krivoj Palanci i tu pređite u Bugarsku. Nakon otprilike 40 kilometara vožnje kroz Bugarsku, uključujete se na auto-put za granični prelaz Kulata. Putnici tvrde da se tu na granici čeka oko sat vremena, umesto višečasovnog pakla na Evzoniju. Put je nedavno rekonstruisan i dobrog je kvaliteta. Dodatni plus je to što se sam prelaz nalazi u planinsko-šumskom predelu, pa je čekanje u hladovini znatno prijatnije.

Ruta preko Vladičinog Hana (Srbija - Bugarska)