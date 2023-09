ČISTO DA SE ZNA: Kako održati pravi balans holesterola u telu

Holesterol je ključna supstanca u vašem telu koja ima dubok uticaj na vaše opšte zdravlje. Iako je često dobijao negativnu reputaciju zbog svoje povezanosti sa srčanim bolestima, holesterol ima višestruke funkcije u organizmu, i neophodan je za mnoge procese. U ovom članku, razgovaraćemo o različitim aspektima holesterola, njegovoj važnosti za vaše zdravlje, i kako održati pravilan balans ovog lipida.

Šta je holesterol?

Holesterol je vrsta masnoće, ili lipida, koja se nalazi u svakoj ćeliji vašeg tela. Iako se često povezuje sa lošim zdravljem, holesterol je zapravo esencijalna supstanca koja obavlja mnoge ključne funkcije. Postoje dva glavna tipa holesterola:

1. LDL-Holesterol (loš holesterol): Ovaj tip holesterola prenosi se krvlju do ćelija, gde se može taložiti na zidovima arterija i stvarati plak. Visok nivo LDL-holesterola povećava rizik od srčanih bolesti.

2. HDL-Holesterol (dobar holesterol): Ovaj tip holesterola pomaže uklanjanju viška holesterola iz tela tako što ga vraća u jetru, gde se razgrađuje. Visok nivo HDL-holesterola smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Holesterol se takođe može unositi hranom, i to se naziva ishranom bogatom holesterolom. Važno je napomenuti da holesterol prisutan u hrani ne utiče toliko na nivo holesterola u krvi koliko to čine masti i šećeri.

Zašto je važno održavati pravi nivo holesterolа?

Pravilan nivo holesterola ključan je za vaše opšte zdravlje, jer ima uticaj na različite organe i sisteme u vašem telu. Evo nekoliko razloga zašto je važno održavati balans holesterola:

1. Srčane bolesti

Visok nivo LDL-holesterola povećava rizik od srčanih bolesti. Kada se LDL-holesterol nakupi na zidovima arterija, može doći do sužavanja arterija i smanjenog protoka krvi. To može dovesti do angine (bol u grudima) ili čak srčanog udara.

2. Moždani udari

Slično kao i u slučaju srčanih bolesti, sužavanje arterija usled nakupljanja holesterola može povećati rizik od moždanog udara. Kada arterija koja snabdeva mozak postane sužena ili potpuno začepljena, može doći do nedostatka kiseonika u mozgu, što dovodi do moždanog udara.

3. Visok krvni pritisak

Holesterol može uticati na krvni pritisak indirektno, jer su sužene arterije manje elastične i mogu prouzrokovati povećanje pritiska. Visok krvni pritisak je takođe faktor rizika za srčane bolesti i moždane udare.

4. Metabolički sindrom

Metabolički sindrom je skup faktora rizika koji uključuju visok nivo holesterola, povišen krvni pritisak, gojaznost i povećan nivo šećera u krvi. Ovaj sindrom povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti.

5. Hronične bolesti jetre

Holesterol se proizvodi u jetri, i problemi sa jetrom mogu uticati na nivo holesterola u krvi. Dugotrajno visok nivo holesterola može dovesti do oštećenja jetre.

Kako održavati pravilan nivo holesterolа?

Održavanje pravilnog nivoa holesterola ključno je za očuvanje vašeg zdravlja. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti:

1. Ishrana

Vaša ishrana igra ključnu ulogu u regulaciji holesterola. Smanjite unos zasićenih masti i trans masti, koje se nalaze u prerađenoj hrani, brzoj hrani i pekarskim proizvodima. Umesto toga, konzumirajte mononezasićene i polinezasićene masti, koje se nalaze u maslinovom ulju, orašastim plodovima, ribi i avokadu.

Takođe, povećajte unos vlakana, posebno rastvorljivih vlakana koja se nalaze u voću, povrću, integralnim žitaricama i mahunarkama. Vlakna mogu pomoći u smanjenju nivoa LDL-holesterola.

2. Fizička aktivnost

Redovno vežbanje može pomoći u povećanju nivoa HDL-holesterola i smanjenju nivoa LDL-holesterola. Preporučuje se najmanje 150 minuta umerenog aerobnog vežbanja svake nedelje.

3. Prestanak pušenja

Pušenje može smanjiti nivo HDL-holesterola i povećati rizik od srčanih bolesti. Prestanak pušenja je ključan korak u očuvanju zdravlja srca.

4. Lečenje

U nekim slučajevima, promene u ishrani i načinu života nisu dovoljne da se reguliše nivo holesterola. Vaš lekar može preporučiti lekove za smanjenje holesterola, kao što su statini.

Holesterol je ključna supstanca koja igra važnu ulogu u vašem zdravlju, ali neophodno je održavati pravi balans između LDL i HDL-holesterola. Visok nivo LDL-holesterola povećava rizik od srčanih bolesti i drugih hroničnih stanja. Promenom ishrane, redovnim vežbanjem i drugim zdravim životnim navikama možete održavati pravilan nivo holesterola i poboljšati svoje opšte zdravlje.

Pre nego što napravite bilo kakve promene u ishrani ili načinu života, konsultujte se sa lekarom kako biste dobili personalizovane smernice i praćenje vašeg zdravstvenog stanja.

Uredništvo portala lekarinfo.com