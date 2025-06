"On predstavlja staru viziju budućnosti, jedinstvenu mešavinu urbanog načina života, inovativne arhitekture i održive rekonstrukcije. I upravo zato smo mi ponosni što smo deo toga. U srcu naše strategije su tri stuba: ljudi, život i napredak. U svemu što radimo, od projektovanja do izvršenja, vodimo se posvećenošću održivosti, odgovornom korišćenju resursa i smanjenju ugljenika. Naša misija je jasna: da postanemo kompanija bez CO2 do 2040. godine. I radimo na tom cilju svakog dana i na svakom gradilištu", naveo je Zajić.

Kompanija SEBRE investitor je nekih od najprestižnijih i najnagrađivanijih arhitektonskih ostvarenja u Pragu kao što su kompleks DRN, dobitnik nagrade Building of the Year 2019. i Grand Prix za arhitekturu, dok su Palata Špork i projekat uz reku Vltavu pod nazivom Šemikov Breh prepoznati po spoju istorijskih vrednosti i savremenog dizajna.