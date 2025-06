Zamislite da kao poljoprivrednik možete da znate tačno šta vaši usevi „osećaju“ – da li im nedostaje voda, da li su „pod stresom“ ili im prete bolesti, i to u realnom vremenu, sa bilo kog mesta. Dok se poljoprivreda širom sveta bori sa izazovima klimatskih promena i sve većom potražnjom za hranom, nove tehnologije polako menjaju pravila igre. Ali, da li su ovakve pametne tehnologije već stigle i do srpskih njiva i, još važnije, koliko su domaćim poljoprivrednicima dostupne?

Kad pomislimo na najmodernije poljoprivredne tehnologije, mnogima prva asocijacija budu udaljeni krajevi sveta, daleko od naših njiva. Mnogi poljoprivrednici bi rekli: „Da, zvuči sjajno, ali to nije za nas. To je za velike farme u dalekom Teksasu, a ne za naše oranice.“ Ali istina je da se granice poljoprivrede pomeraju i da ove tehnologije polako, ali sigurno stižu i do nas. Više nije pitanje da li će se primenjivati, već koliko brzo ćemo ih prihvatiti, jer su zahvaljujući OTP banci postali itekako dostupni, a evo i kako.