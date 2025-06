„Naravno da smo priželjkivale pobedu, ali je nismo očekivale. Upoznale smo se sa projektima ostalih finalista i sve su ideje bile izuzetno kvalitetne – moramo pohvaliti kolege. Naša ideja nastala je u saradnji sa učenicima i mi ovde prvenstveno predstavljamo njih, jer je ovaj uspeh zajednički. Konkurs Generator EDU bio je upravo ono što školama u Srbiji nedostaje – prilika da se teorija poveže sa stvarnim životom, da se znanje primeni kroz konkretne situacije. U tom smislu, finansijska podrška OTP banke i mentorski proces imaju ogroman značaj. Već s početkom nove školske godine planiramo realizaciju projekta, kako bismo našim učenicima omogućile da na zanimljiv i njima blizak način steknu znanja i veštine koje su im potrebne za ulazak u svet odraslih“, ističu autorke projekta iz Gimnazije u Šidu. Odluku o pobednicima doneo je stručni žiri sastavljen od partnera projekta – organizacije Dostignuća mladih, koja je ujedno i strateški partner Generatora EDU, kao i Mastercard, fondacija Nordeus, Beogradska otvorena škola, PwC, ICT Hub, Centar za promociju nauke, izdavačka kuća Booka, Srpski filantropski forum, Trag fondacija i Inspira Grupe , uz učešće predstavnika OTP banke.

„Finansijska edukacija je za OTP banku prirodna i važna tema - ona je jedan od temelja našeg poslovanja, ali i oblasti u kojoj nastojimo da kontinuirano pružamo svoj doprinos. Konkurs Generator EDU predstavljao je korak dalje u tom pravcu. Želeli smo da uključimo širu zajednicu, prosvetne radnike, startape i organizacije iz civilnog sektora, kako bismo zajedno došli do novih, kreativnih načina za unapređenje finansijske pismenosti kod dece i mladih. Više od stotinu prijava, kao i izuzetno visok kvalitet predloženih rešenja, pokazali su koliko je ovakav konkurs bio potreban i koliko potencijala postoji u našem društvu kada se znanje, inovativnost i entuzijazam udruže“, ističe Milica Babić, vodeći konsultant za komunikacije, CSR i održivost u OTP banci.

OTP banka pokrenula je Generator 2017. godine s ciljem da kroz svaki ciklus pruži odgovor na neku od aktuelnih potreba društva. Brzo je postao odgovor na ključne izazove sa kojima se susrećemo – bio jedan od prvih koji je pomogao maloj i srednjoj privredi da u svoje poslovanje uvedu digitalne promene, ali i jedan od onih koji su pomogli preduzetnicima da prevaziđu krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19 tokom 2020. godine. Prethodna dva ciklusa, pod nazivom Generator ZERO, bila su fokusirana na startape, mikro i mala preduzeća sa inovativnim rešenjima koja smanjuju karbonski otisak, što je predstavljalo jedinstven konkurs te vrste. Do danas, Generator je podržao gotovo 100 sjajnih i originalnih ideja, a broj prijava svakim ciklusom raste, što jasno ukazuje na to koliko je ovaj program potreban inovatorima. Osvojene četiri prestižne nagrade samo potvrđuju njegov status i uspeh. Generator je više od konkursa – on je simbol inovacija, održivosti i pozitivnih promena koje oblikuju našu budućnost.