U vremenu kada emocije prodaju bolje nego ikada, a vrednosti se mere algoritmima, veliki festival kreativnosti, digitala i komunikacija otvara teme koje oblikuju odnos između brendova, potrošača i društva.

Kako izgleda bunt u doba brendiranog otpora? Koliko je oglašavanje danas odgovorno – i može li biti deo rešenja u vremenu izazova održivosti? Zašto nam je i dalje teško otvoreno govoriti o novcu? Šta danas znači poverenje potrošača i kako izgleda javna greška u digitalno doba – samo su neka od pitanja koja će postaviti jedanaesti Dani komunikacija, koji će se od 15. do 18. maja održati u Rovinju.

Foto: Promo

Festival tržišnih komunikacija donosi niz tema koje na preseku oglašavanja, kulture i psihologije govore o ključnim tačkama savremenog društva, a razgovori će okupiti predstavnike brendova, agencija, bankarskog sektora, nezavisne kreativne scene, medija i nauke kako bi otvorili iskrene, često i neprijatne, ali neophodne razgovore o temama koje nas sve oblikuju, bilo da smo potrošači, kreatori, oglašivači – ili samo ljudi u svetu koji se neprestano menja.

BUY & DIE: BUY MORE! SPEND MORE! DIE MORE QUICKLY! (OR IS CONSUMERISM DRAGGING US STRAIGHT TO HELL?)

Oglašivačka industrija, kao sastavni deo šireg ekonomskog sistema, već decenijama podstiče potrošnju i oblikuje percepciju vrednosti u društvu. No u vremenu rastuće klimatske krize, postavlja se pitanje može li taj isti sustav biti preusmjeren na održiviji model — ili je ideja oglašavanja koje ne promoviše neumernu potrošnju tek utopija? Ova kompleksna i važna tema biće u fokusu rasprave Karle Andrić (osnivačica Haiku komunikacija, #EUClimatePact ambasadorka, savetnica za komunikaciju o održivosti i društvenoj odgovornosti, zagovornica protiv greenwashinga), Ane Brajković (direktorka, Circled) i Vinka Filipića (direktor, Greencajt), uz moderatora Damira Ciglara, člana organizacionog odbora Dana komunikacija i direktora agencije Imago Ogilvy.

I LOVE TO HATE YOU: THE ANATOMY OF CANCEL CULTURE by WOLF

Šta se dogodi kada jedan trenutak sve promeni? Cancel kultura, nekada usmerena na preuzimanje odgovornosti, danas sve više liči na sistem brzih presuda i javnih osuda – bez vremena za proveru činjenica, prostora za rast ili šanse za povratak. U eri u kojoj oproštaj nestaje iz javnog diskursa, ključna pitanja postaju: kako se nositi s pogreškom u digitalno doba i postoji li način da se ona umanji? U razgovoru koji će moderirati novinar Aleksandar Stanković, svoja će iskustva i uvide podeliti Ela Dvornik, Ana Čerenšak (psihološkinja, Mental training center) i Manuela Šola (direktorka, Komunikacijski laboratorij). Kroz stvarne priče i analizu savremenih izazova raspravljaće o tome možemo li si uopšte još priuštiti grešku u svetu koji presuđuje brzo, javno i bez zadrške.

BEYOND THE CHECKOUT: THE NEW RULES OF CONSUMER TRUST powered by STUDENAC

Pitanje povjerenja u maloprodaju nadilazi same potrošačke navike — ono se tiče temeljnih psiholoških mehanizama ponašanja potrošača i načina na koji se brendovi povezuju sa svojim zajednicama. U vremenu kada je autentičnost ključna, kako ponovno izgraditi povjerenje između trgovaca i potrošača? Na Danima komunikacija ovaj će panel predstaviti znanost o potrošačkom ponašanju, istražujući što osigurava lojalnost, osjećaj pripadnosti i stvarnu povezanost s brendom. O ovoj će temi razgovarati Tatjana Spajić (direktorica korporativnih komunikacija, Studenac Market), Anđela Buljan Šiber (osnivačica, Izone, članica organizacijskog odbora Dana komunikacija) i Senka Brajović (partnerica, Improve Research & Analytics) uz moderatora Maroja Sabljića (direktor, B2B GLOBAL).

CAN MONEY TALK BE SEXY? powered by ADDIKO BANK

Iako je novac neizbežan deo svakodnevice, razgovori o finansijama i dalje su za mnoge neprijatni, pa čak i tabu. Zašto je to tako, naročito u društvu u kojem je deljenje privatnih informacija postalo gotovo norma? Ovaj panel istražuje kulturološke, društvene i psihološke razloge iza naše nelagode u vezi s finansijskim temama, uz poseban fokus na ulogu komunikacijskih stručnjaka, psihologa i finansijskih institucija u promeni tog narativa. Svoja će razmišljanja i iskustva podeliti Petra Bašić Jantolić (izvršna direktorka Razvoja poslovanja s klijentima, Addiko Bank), Davor Bruketa (kreativni direktor i suvlasnik full-service agencije Bruketa&Žinić&Grey i član organizacionog odbora Dana komunikacija), Martina Trboglav Podvorac (psihološkinja, terapeutkinja i vlasnica, Privatna psihološka praksa Corium) i DJ Rea (Rea Hadžiosmanović, muzička urednica/muzička novinarka/muzička konsultantkinja, vlasnica kreativnog obrta Puding) u razgovoru koji će moderirati Petar Tanta (direktor, CTA komunikacije).

NOTHING IS PUNK ANYMORE

Nekada je bunt imao svoj prepoznatljiv vizuelni identitet — poderane farmerke, izlizan patike i jasan otpor prema svemu korporativnom. Danas isti taj bunt dolazi u limitiranom izdanju s pripadajućom marketinškom kampanjom. Da li je svaka kontrakultura već komercijalizovana? Može li išta ostati autentično i izvan tržišnih okvira u svetu u kojem i protest dolazi uz sponzora? Na ova pitanja pokušaće da odgovori panel koji će moderirati Marko Šesnić (suosnivač, Studio Šesnić&Turković, član Uprave HURA-e i IAB-a Croatia), a pridružiće mu se Ela Barić (Brand Manager, Radenska Adriatic), Domagoj Davidović (kreativni strateg, MinusMinus Agency, član IAB-a Croatia) i Maro Pitarević (kreativni direktor, Real grupa).

Pored navedenih tema, mnogi će se programski sadržaji baviti kreativnošću, veštačkom inteligencijom i biznisom, ali i brojnim raznolikim temama od velikog značaja za komunikacijsku struku, među kojima su PPP: Pitch Me If You Can — Guide to Fair & Smart Agency Selection powered by Ožujsko pivo, On Influencer Marketing by IAB Croatia: Is Your Feed a Lie?, The Experience Economy: Events as the Frontline of Brand Experience, Why Your Business Needs a Gamer’s Mindset by Game Changer i druge.

Podsećamo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svetskih lidera iz oblasti kreativnosti, digitala, dizajna, korisničke pažnje, pitchovanja, veštačke inteligencije i brojnih drugih tema.

Svi koji žele biti deo ovog posebnog iskustva od 15. do 18. maja u Rovinju, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovog će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.