U toku su finalne pripreme za najveće regionalno biznis okupljanje – konferenciju „Biznis priče“, koja će biti održana sledeće nedelje, 2. i 3. aprila u Master hali Novosadskog sajma. Konferencija donosi preko 2.000 posetilaca, više od 20 govornika, šest radionica i dva koncerta. Ulaznice za konferenciju su već rasprodate, ali je i dalje moguće livestream praćenje konferencije. Legendarni selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić stiže na konferenciju prvog dana, a razgovor s njim vodiće osnivač i direktor Alterna International Darko Mirković . Suosnivač i direktor Connect the dots Drew Sechrist otkriće „Kako smo napravili višemilionski vredan start up“, dr Zoran Milivojević , psihoterapeut TA Centra, govoriće na važnu temu „Strah od uspeha”, dok će korporativni trener i timski kouč Petar Kosovac pružiti vredne uvide o „Uvođenju promena u organizaciju“.

Drugog dana konferencije, u četvrtak, 3. aprila, posetioci će imati priliku da čuju predavanja osnivača i predsednika Communis-a Ivana Stankovića „Lični brend za početnike – kako da postanete prepoznatljivi i traženi“, zatim kreativnog direktora i suvlasnika Bruketa & Žinić & Grey Davora Brukete „Šta smo do sada naučili, a važno je za budućnost“, predsednice i suosnivačice Happiest baby, inc. Nine Montée Karp, kao i suosnivača Bloomteq-a Edina Mehića „Kako osvojiti tržište i uništiti konkurenciju (legalno)“.