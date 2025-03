Na Danima komunikacija održaće predavanje The Frontier of Awesome – The Future of Brand Building in AI-Driven World, koje istražuje kako veštačka inteligencija, društvene mreže, održivost i privatnost menjaju pravila igre u svetu brendiranja. Učesnici će imati priliku da urone u vizuelno bogatu prezentaciju punu kreativnih tehnoloških rešenja, animacija i zvučnih efekata koji će dočarati novu eru komunikacije i razvoja proizvoda. Ronnestam će u svom predavanju publici pokazati kako inovacije i kreativna hrabrost mogu redefinisati brendove u doba veštačke inteligencije, zaštite privatnosti potrošača i održivosti.