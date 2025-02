Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Biljana Marić i član Izvršnog odbora OTP banke zadužen za poslovanje sa stanovništvom, Vuk Kosovac, i projektni menadžer OTP banke, Bojan Pokrajac prisustvovali su danas predstavljanju nove usluge ove banke koja putem svojih aplikacija za mobilno i elektronsko bankarstvo omogućava jednostavno povezivanje sa eUpravom i dostupnost svih usluga javne uprave bez odlaska na šaltere.

„OTP banka je još jedna od banaka na tržištu Srbije koja je u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu omogućila izdavanje parametara za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID kroz mobilnu aplikaciju. Na ovaj način građanima je omogućeno generisanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu, kao i puna dostupnost usluga Portala eUprave i drugih portala na koji se građani i privreda prijavljuju ovim načinom prijave. Parametri za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID se izdaju besplatno kako fizičkim odlaskom na više od 1.000 šaltera širom Srbije, ali i digitalnim putem korisnicima banke Inteza i OTP. Građani i privreda mogu da se prijave na Portal eUprava u bilo kom trenutku, bez odlaska na šaltere, da ne budu više kuriri koji idu od institucije do institucije i da do određene usluge dolaze mnogo brže i jednostavnije, ne gubeći vreme čekajući neophodnu dokumentaciju“, rekla je Biljana Marić i dodala da blizu 2,5 miliona registrovanih eGrađana koristi na stotine različitih elektronskih usluga na Portalu eUprava.