Današnji sastanak u Palati Srbija još jedan je korak da se država približi stanovnicima sela. „Ministarstvo će omogućiti nabavku multifunkcionalnih vozila. Šta je to? To je pokretna prodavnica sa svim neophodnim namirnicama i robom. Ujedno, to je i bankomat i šalter za pružanje svih usluga – poštanskih, ali i usluga lokalne administracije. Sve na jednom mestu i dostupno svima.“ poručio je ministar Krkobabić.