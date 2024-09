Elizabet ima samo 23 godine, što je svrstava u takozvanu generaciju Z, a izabrala je profesiju koja je teško i muškarcima. Naime, ona radi kao zavarivač . Kaže da ju je ovom zanatu, pored dobre plate, privuklo i to što joj je veliki posao da dođe u formu. Priču o njpoj objavio je Business Insider, ali nije objavio njeno prezime jer je devojka ipak želela da ostane anonimna.

foto: Printscreen TikTok

- Privukao me je vrući, teški aspekt toga, držanje glave dole na vrućini sve vreme. To je težak posao i zahteva da budete precizni — takav intenzitet je nešto što sam tražio u poslu. Možete uzmite staro gvožđe i sami ga pretvorite u nešto stvarno kul. Naravno, važno mi je i da se posao jako dobro plaća.

- Moj mentalitet je bio: prvo stekni iskustvo, novac će doći kasnije. Uspela sam u tome i otkad sam završila školu već sam promenila nekoliko pozicija, odnosno naučila nekoliko vrsti zavarivanja. Postoje i drugi manje fizički zanati poput elektrike, ali meni se zapravo baš sviđa to što je zavarivanje teško. A i doslovce vidim da se naporan rad fizički isplati, super je za telo.

Iako Elizabet kaže da je prekriven modricama i ogrebotinama od posla, ona na to sve gleda prilično spartanski:

- To me čini super jakom, a raditi napolju prava je prednost. Zarađivati ​​novac dok provodim vreme u prekrasnom krajoliku Alberte čini me neverovatno.