ODLIČNA PRILIKA ZA POBOLJŠANJE I NABAVKU TRAKTORA: Država deli BESPLATNE ramove, a za nov traktor VRAĆA 75% NOVCA!

U poslednjih 10 godina u Srbiji je u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, poginulo više od 350 traktorista, dok je više od 2.000 povređeno, podatak je Agencije za bezbednost saobraćaja.

Jedan od glavnih razloga za ovakvu crnu statistiku su nebezbedni traktori, odnosno traktori bez zaštitnih ramova. U Srbiji ima više od 100.000 traktora bez zaštitne kabine ili rama, navodi se u saopštenju ABS-a.

Međutim, poslednjih par godina preduzimaju se koraci kako bi se broj nebezbednih traktora smanjio. Udruženom akcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva unutrašnjih poslova obezbeđeno je 125 miliona dinara za subvencionisanu nabavku zaštitnih ramova za traktore.

U prve dve faze ovog projekta dodeljeno je više 7.000 zaštitnih ramova. Sada je otvoren treći javni poziv, a zainteresovani poljoprivrednici i vlasnici traktora moći će da se prijave za besplatne ramove do 15 maja..

Ovo je idealna prilika za prijavljivanje za ovu subvenciju, naročito ako uzmemo u obzir da od sledeće godine traktori proizvedeni posle 1983. godine više neće moći da učestvuju u saobraćaju bez kabine ili zaštitnog rama.

Do 39.000 dinara za ram i plus 7.000 za testiranje

Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 30.000 dinara, odnosno do 39.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču u zavisnosti od modela traktora i zaštitnog rama. U ovaj iznos uračunat je i transport do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencije, kao i isplata iznosa od 7.000 dinara na ime plaćanja postupka ispitivanja prepravke traktora ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila.

Pravo na ovu subvenciju imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora registrovanih u Srbiji koji su stariji od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina.

foto: Zorana Jevtić

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković zahvalila je, pored ostalog, ministru Vesiću i Agenciji za bezbednost saobraćaja na ideji koja se realizuje već drugu godinu zaredom.

- Prepoznali su da je neophodno da obezbedimo i one koji još uvek nisu odlučili da kupe novu mehanizaciju, pa se nadam da ćete svi u što kraćem periodu zameniti svoje stare traktore novim i modernijim, a država je tu da vam u tome pomogne - rekla je Tanasković i navela da će na jesen ove godine biti objavljen poziv za poljoprivrednike u okviru programa IPARD III, koji im omogućava od 65 do 75 odsto povrata za kupljenu mehanizaciju.