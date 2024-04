KOLIKO KOŠTA RENOVIRANJE KUPATILA U 2024. I ŠTA JE NAJPRAKTIČNIJE ZA VAS: Ovo su cene svih potrepština

Cene renoviranja kupatila su prilično skočile poslednjih godina, a evo koliko je novca i vremena potrebno da izdvojite u 2024. za to

Kažu da je kupatilo dobro renovirati na svakih 15 godina, ali kako su cene iz godine u godinu sve veće, mnogi produžavaju životni vek svog toaleta, čekajući da bude krajnje vreme za radove. Nije zgodno biti odsutan 15 dana, i to ako imate sreće sa majstorima. Svakako, jednom kad odlučite, morate biti spremni za cene renoviranja.

Vodoinstalater će za zamenu vodovodnih i kanalizacionih cevi tražiti oko 200 evra. Isto toliko treba izdvojiti za hidroizolaciju, i to ukoliko je kupatilo manje veličine.

Električara treba platiti oko 200 evra. Rad keramičara je minimum 600 evra.

Kad to sve polepe, sledi krečenje plafona, tu ne treba izdvojiti više od 80, 100 evra.

Potom sledi montiranje elemenata, cene su od 150 do 250 evra.

Na sve to treba da računate i cene pločica - od 10 e do 100 e po kvadratu, zavisi od vašeg izbora. Zatim negde od 1.500 do 2.000 evra za sanitarije, zavisno od proizvođača.

Tu je i oko 200 e za ogledalo i ormarić, ukoliko uzimate novo.

Na sve to dodajete i cenu ruku majstora - 1.000 do 1.500 evra.

Radovi traju oko 14 dana. U to vreme nije moguće koristiti toalet, pa zato valja unapred organizovati celu "avanturu".

Saveti koji mogu biti korisni

•⁠ ⁠Uvek naručite kvadrat više pločica, pa ostavite višak za "ne daj bože". Može da se desi da prestanu s njihovom proizvodnjom, a onda ste u problemu ako vam jedna npr. pukne

•⁠ ⁠Dobro razmislite da li želite da vam kupatilo bude do pola s pločicama ili celo - u startu je malo skuplje, ali znatno je lakše održavati skroz popločano kupatilo

•⁠ ⁠Ukoliko ne želite da bušite pločice kako biste namontirali držač za toalet-papir, ne morate! Postoje sjajni samostojeći stalci za papir i na njima će vaš kvalitetni toalet-papir izgledati uredno i sveže, još mu možete menjati i mesto u toaletu

•⁠ ⁠Po završetku radova, trudite se da kupatilo ne pretrpavate stvarima i elementima. Toalet-papir možete slagati u piramidi na veš-mašini, a ako kombinujete bež i boje drveta, onda vaš izbor može biti nebeljeni ili beli toalet-papir proizvođača koji zadovoljava sve standarde kvaliteta. Važno je da je od čiste celuloze.

•⁠ ⁠Uvek birajte proverene proizvođače i dobro procenite odnos cene i kvaliteta, samo tako nećete "baciti novac" i naposletku ugroziti i svoje zdravlje.

