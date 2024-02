DARKO POPOVIĆ, PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA BANCA INTESA

Otvaranje CDP kancelarije u Beogradu predstavlja izuzetno važan korak na putu daljeg jačanja ekonomskih i poslovnih odnosa Srbije i Italije i potvrdu zajedničke posvećenosti održivom privrednom rastu. Ponosni smo što je upravo Banca Intesa partner CDP-a u ovom značajnom poduhvatu.

Banca Intesa je dugogodišnji lider na tržištu Srbije i sistemski važna banka koja pruža snažnu potporu lokalnoj privredi i građanima kroz ponudu inovativnih proizvoda i usluga. Uz liderstvo i koordinaciju Divizije internacionalnih banaka članica grupe Intesa Sanpaolo, predvođene Markom Eliom Rotinjiem (Marco Elio Rottigni), Banca Intesa ima značajnu ulogu u osnaživanju ekonomskih i poslovnih veza između Srbije i Italije, nudeći kompanijama iz Srbije prednost jedinstvenog pristupa italijanskom tržištu, povezujući privrede i podstičući saradnju između kompanija na ova dva tržišta.

Italija je jedan od vodećih trgovinskih partnera Srbije i stranih investitora u našoj zemlji, sa više od 1,300 italijanskih kompanija i preduzetnika u Srbiji koji direktno zapošljavaju više od 34,000 osoba. U isto vreme, prisutna je na srpskom tržištu kroz snažnu poslovnu platformu koju čine Konfederacija italijanske industrije u Srbiji, Komora italijansko-srpskih privrednika, Italijanska trgovinska agencija, Simest i SACE, kojima se sada pridružio i CDP, zaokružujući mrežu institucionalne podrške italijanskim kompanijama koje posluju u Srbiji. Verujem da će činjenica da su Simest i CDP kancelarije smeštene u upravnoj zgradi Banca Intesa dodatno osnažiti saradnju i sinergiju sa bankom i našom matičnom Grupom.

Sa Italijom delimo zajedničku viziju napredne i održive privrede Srbije, koja je ovoga puta materijalizovana u vidu kreditne linije koju smo potpisali sa CDP-om, prve u nizu planiranih u okviru zajedničke saradnje. Zajedno sa aranžmanima sa drugim supranacionalnim institucijama, ova linija će dodatno ojačati naš kapacitet da podržimo zelene inicijative malih i srednjih preduzeća kao pokretačke snage ekonomskog rasta i zapošljavanja, u skladu sa našom posvećenošću ESG principima i strateškim opredeljenjem naše matične Grupe, u prilog čemu govori više od 210 miliona evra ESG kredita koje smo realizovali u 2023. godini.

Imajući u vidu činjenicu da finansijske institucije i udruženo delovanje imaju ključnu ulogu u sprovođenju zelene transformacije i dekarbonizacije, verujem da će naše partnerstvo sa CDP-om doprineti kreiranju konkurentne, otporne i održive privrede Srbije, podstičući istovremeno dalje jačanje ukupne ekonomske saradnje naše dve zemlje.

Banca Intesa Beograd, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, već duže od 15 godina zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičkog i digitalnog prisustva, sveobuhvatnoj ponudi modernih finansijskih rešenja, superiornom korisničkom iskustvu i usluzu vrhunskog nivoa, banka uslužuje 1,4 miliona klijenata u segmentu građana i privrede. Osim poverenjem klijenata, poslovni uspeh Banca Intesa nagrađen je i brojnim priznanjima za najbolju banku u Srbiji koja su joj ukazali ugledni finansijski časopisi The Banker, Euromoney i Global Finance. Uvažavajući svoju ulogu u pružanju podrške zelenoj tranziciji i promociji inkluzivnog rasta, Banca Intesa integriše ESG principe u svoje poslovne procese, politike i proizvode, doprineseći rešavanju društvenih i ekoloških izazova i snažeći održivost i otpornost sopstvenog poslovnog modela.

Intesa Sanpaolo je vodeća bankarska grupa u Italiji, koja pruža svoje usluge porodicama, preduzećima i realnoj ekonomiji, i koja ima značajno međunarodno prisustvo. Upečatljiv poslovni model Intesa Sanpaolo čini je evropskim liderom u upravljanju imovinom, njenoj zaštiti i savetodavnim uslugama, sa posebnim fokusom na digitalne tehnologije i „fintech“ sektor, posebno kroz Isybank, digitalnu banku grupe. Kao efikasna i otporna banka, koristi prednosti svojih „fabrika proizvoda“ u oblastima upravljanja imovinom i osiguranja. Snažna posvećenost grupe ESG principima obuhvata obezbeđivanje 115 milijardi evra do 2025. godine za kreditiranje projekata sa pozitivnim uticajem za lokalne zajednice i zelenu tranziciju, kao i 500 miliona evra za podršku najugroženijima, čime se Intesa Sanpaolo pozicionira kao svetski lider u društvenom uticaju. Intesa Sanpaolo se obavezala da postigne nulte neto emisije u okviru sopstvenog poslovanja do 2030. godine, kao i u svojim kreditnim i investicionim portfolijima do 2050. godine. Kao posvećeni pokrovitelj italijanske kulture, Intesa Sanpaolo je kreirala sopstvenu mrežu muzeja, Gallerie d'Italia, u kojima čuva umetničko nasleđe banke, i koja služi kao prostor za prestižne kulturne projekte.