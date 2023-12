DRUGA STRANA PRAZNIČNE EUFORIJE. Priznanje za sve nevidljive heroje

Na kraju tekuće godine svako vrši rekapitulaciju svojih dostignuća. Shodno tome, formiramo i listu želja za narednu. Ipak, svi imamo jednu univerzalnu, a to je da se dobro provedemo sa najbližima za novogodišnju noć. To je posebna prilika gde ostavljamo prošlost iza sebe i ne opterećujemo se sutrašnjicom. Zaista, to je jedna od retkih večeri kada možemo potpuno da se opustimo i uživamo uz dodatnu čašicu i kaloriju više.

U bezbrižnom stanju ipak često dođe do pomeranja granice između hedonizma i „preterizma ” i usled toga se nekada dese i neželjene situacije. Naravno da većina ne razmišlja unapred o potencijalnim problemima, ali postoje naši nevidljivi heroji čiji opis posla zahteva da i u novogodišnjoj noći vode računa o opštoj dobrobiti. U pitanju su zaposleni u Zavodu za urgentnu medicinu. Njihova prisutnost osigurava našu bezbednost, ali često zaboravljamo da su baš oni ti koji ostaju budni, spremni da odgovore na eventualne pozive za pomoć.

foto: Zavod za urgentnu medicinu

S obzirom na njihovo neumorno zalaganje, HONOR je odlučio da ove praznične sezone posebno proslavi i nagradi njihov izuzetan doprinos. U sklopu platforme HONOR to be with you, kompanija je u ime cele zajednice izrazila čast što su baš zaposleni u Zavodu za urgentnu medicinu naši nevidljivi heroji.

Da li ste znali da Zavod za urgentnu medicinu u uobičajenom dežurstvu primi 100 – 120 poziva tokom jedne regularne noći, dok za novogodišnje veče prime do 40 poziva koji su vezani samo za probleme koji se mogu dogoditi tokom velikih proslava. Shodno tome opterećenje je za 30% veće u odnosu na druge noći. Tokom svakodnevnog rasporeda, grad je pokriven sa 23 medicinske ekipe, dok se za Novu godinu taj broj povećava. Posebno obučene ekipe medicinski obezbeđuju javna mesta gde se očekuju masovna okupljanja na otvorenom.

foto: Zavod za urgentnu medicinu

Nakon sagledavanja druge strane praznika, ne zaboravimo da i nakon ovog perioda slavimo naše heroje koji predano obavljaju svoju funkciju tokom cele godine. Kada govorimo o herojima iz Zavoda za urgentnu medicinu, osećaj zahvalnosti se može ispoljiti i kroz veću brigu o nama samima kako bismo prevenirali određene situacije. Na taj način može doći do smanjenja broja crvenih poziva, pružajući našim herojima još jedan razlog za zahvalnost.

