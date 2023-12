Dok se približavaju novogodišnji praznici, raste uzbuđenje koje donosi ova posebna sezona u godini. Upravo sada može biti pravi trenutak da obradujete sebe ispunjenjem svih želja! Uvek je dobro znati da ih sada, uz keš kredit UniCredit Banke još lakše možete ispuniti.

Na vama je da sačinite listu želja, da podnesete zahtev za keš kredit i realizujete ih u skladu sa svojim planom. A UniCredit Bank Srbija je svoj deo već uradila - pripremila novogodišnju ponudu keš kredita uz neverovatnu kamatnu stopu: 9,95%. Ponuda važi u periodu od 27. novembra 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Ovo je vreme kada se okupljamo sa porodicom, stvaramo uspomene, ali i pravimo planove za naredni period. Svi mi imamo različite ciljeve i želje za nadolazeću godinu, a finansijska podrška može biti ključna u ostvarivanju tih snova.

Novogodišnja ponuda keš kredita UniCredit Banke nešto je što može olakšati put ka ostvarenju vaših planova. Ukoliko razmišljate o dodatnim sredstvima kako biste uživali u prazničnom duhu ili realizovali svoje ciljeve, razmotrite upravo ovu specijalnu ponudu keš kredita, za novogodišnje praznike.

UniCredit Bank Srbija je tu da pruži podršku u ostvarenju vaših želja, pružajući mogućnost da se posvetite onome što vam zaista znači. Neka vaša nova godina bude ispunjena radosti, ljubavi i ostvarenim ciljevima.

Reprezentativni primer:

Iznos keš kredita 600.000 RSD na 71 mesec, Nominalna kamatna stopa 9,95%, Mesečna rata 11.259,66 RSD, Trošak osiguranja kredita (mesečno) 556,25 RSD. Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja: Menica 100 RSD, Osnovni Izveštaj KB 246 RSD, EKS 13,90%.

Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) koju klijent vraća nakon ugovorenog perioda kredita 869.851,42 RSD. Naknada za vođenje Gold Paketa platnog računa (mesečno) 395 RSD. Reprezentativni primer rađen na dan 14.11.2023. godine za model keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom i CPI osiguranjem, koji važi za nove i postojeće nekreditne klijente u stalnom radnom odnosu sa prijemom zarade u UniCredit Banci. Klijenti koji već imaju kredit u korišćenju mogu se obratiti savetniku za ponudu. Ponuda traje od 27.11.2023. do 31.1.2024. godine. Maksimalni iznos keš kredita do 3.000.000 RSD, rok otplate do 71 mesec.

O UniCreditu

UniCredit je panevropska komercijalna banka sa jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope.

Opslužujemo više od 15 miliona klijenata širom sveta. Oni su srce svega što radimo na svim našim tržištima. UniCredit je organizovan kroz četiri ključna regiona i dva centra za razvoj proizvoda, korporativnih i individualnih rešenja. Ovo nam omogućava da budemo bliski našim klijentima i da iskoristimo iskustvo cele Grupe za razvoj i ponudu najboljih proizvoda na svim našim tržištima. Digitalizacija i naša posvećenost principima ESG-a su ključni pokretači naših usluga. Oni nam pomažu da pružimo izvrsnost našim zainteresovanim stranama i kreiramo održivu budućnost za naše klijente, naše zajednice i naše ljude.