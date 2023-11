UNAPREDITE VAŠE DIGITALNO POSLOVANJE: Pridružite se Ekskluzivnoj Radionici O Google Analytics 4 u Beogradu!

Udruženje IAB Serbia najavljuje novi događaj koji će se baviti Google Analitikom, odnosno novom verzijom ovog alata, sa fokusom na sve prednosti koje nova verzija donosi. Četvoročasovni događaj zakazan je za 07. decembar, a održaće se u prostorijama Mama Shelter-a u Beogradu.

Radionica za cilj ima da prenese praktično znanje kada je u pitanju najnovija verzija popularne analitičke platforme Google Analytics – GA4, odnosno da se učesnicima pruži dovoljno informacija i konkretno znanje kada je u pitanju podešavanje, ali i upotreba alata zarad najpreciznijeg praćenja rezultata.

Osim funkcionalnosti na koje je marketinška industrija navikla, GA4 donosi i niz novih funkcija, a upravo ovo i jeste jedna od tema kojima će se radionica baviti. Fokus se stavlja i na značaj GA4 za agencije, medijske kuće i marketing odeljenja u kompanijama, resurse koje Google nudi svim ovim akterima digitalne industrije, ali i na izveštaje i povezivanje drugih alata.

Događaj će otvoriti Radomir Basta ispred Four Dots-a, a odmah zatim program se nastavlja kroz edukaciju koju preuzima Dušan Mihajlović (Head of Analytics, Four Dots). Poslednji deo programa rezervisan je za panel diskusiju na kojoj će učestvovati eksperti iz digitalne industrije sa lokalnog tržišta, a koji će dati još precizniji uvid kada je u pitanju praktična primena alata.

Prodaja kotizacija za ovaj događaj je u toku, a više informacija o prijavama, ali i samom programu možete naći ovde.

O organizatoru:

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 80 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.

