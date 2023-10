NAPLAĆUJU SRPSKIM VOZAČIMA 3.000 DINARA MESEČNO ZA DOJAVE: Zarade milione, a evo kada njihove usluge mogu biti POGUBNE!

Kada su radovi u više od 180 ulica u Beogradu, sigurno je da su od pomoći informacije o tome kako izbeći gužve. Više hiljada vozača su članovi vajber grupa u kojima se razmenjuju informacije o dešavanjima na putu. Razmenjuju se i informacije o tome gde su radarske kontrole. Da li je to po zakonu i da li su zbog toga vozači disciplinovaniji?

Moderne tehnologije omogućile su vozačima da ne samo preko obaveštenja koja emituju pojedine radio-stanice već i preko aplikacija saznaju raspored nadzornih kamera, radara i saobraćajnih patrola.

- Aplikaciju koja na teritoriji Srbije pokazuje gde se trenutno nalaze policijske patrole preuzelo je preko pola miliona korisnika. S obzirom na to da je godišnja pretplata 3.000 dinara, vrlo lako dolazimo do toga da ta aplikacija za jednu godinu zaradi više od 12 miliona evra. U pojedinim aplikacijama moguće je uneti informacije o onome što se trenutno dešava, na primer gde je gužva, rupa na putu ili na kom sporednom putu se nalazi policijski auto - rekao je Damir Okanović iz Komiteta za saobraćaj.

Vajber grupe, koje broje i po više hiljada članova, neprestano razmenjuju poruke o kontroli saobraćaja. Vozači sa kojima je razgovarala ekipa RTS znaju za te aplikacije.

Ako vozači smanjuju brzinu zato što znaju da su policija, radar ili kamere u blizini, te aplikacije mogu biti korisne. Međutim, problem je to što i oni koji ne poštuju propise na taj način saznaju kako da izbegnu kontrolu.

- Problem je što neko ko popije više nego što bi trebalo, kada donose odluku da li će ipak da sedne za volan ili će možda da uzme taksi ili neki drugi servis, prosto vidi na aplikaciji gde se nalaze policijske patrole i onda donese odluku da nekim putem gde policijskih patrola nema dođe od tačke A do tačke B - istakao je Okanović:

- Dakle, problem je što takve aplikacije ohrabruju pijane, ohrabruju drogirane vozače da sednu za volan, a postoji problem iz aspekta opšteg kriminaliteta, a to je što je onda onima koji se bave krađom motornih vozila, koji se bave prenosom narkotika i ostalih zabranjenih materija, što koriste takođe to za izvršenje krivičnih dela.

Saobraćajna policija

Najugroženiji su mladi

Saobraćajna policija se slaže da ove grupe i aplikacije mogu biti korisne i da mogu promeniti statistiku koja u ovom trenutku izgleda ovako - od početka godine do 1. septembra na srpskim putevima dogodilo se više od 20.000 saobraćajnih nezgoda, skoro polovina zbog neprilagođene brzine i loših uslova na putu.

Statistika kaže i to da su najugroženiji mladi od 15 do 30 godina, a to su upravo oni koji koriste aplikacije i Vajber.