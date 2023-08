FORTENOVA GRUPA DOBILA DVE PRESTIŽNE GOOGLE CLOUD NAGRADE

Na najpoznatijoj Google konferenciji - Google Next 2023 u San Francisku, Fortenova grupi su uručene dve nagrade za dostignuća u ekosistemu Google Clouda - nagrada u industriji maloprodaje (Retail Industry Customer Award) i nagrada za transformaciju talenata (Talent Transformation Award). Nagrade je u ime Fortenova grupe preuzeo Dragan Mrkajić, direktor za Data & AI strategiju Fortenova grupe. Fortenova grupa je tako među velikim brojem korisnika Google Cloud platforme u svetu prepoznata zbog svojih dostignuća u uspešnoj primeni napredne analitike i veštačke inteligencije u svojim operativnim kompanijama – Konzumu Hrvatska, Mercatoru Slovenija i Mercatoru Srbija, a sve u cilju razvoja vodećih tehnoloških rešenja u industriji maloprodaje. „Nagrade Google Cloud Customer Awards prilika su za odavanje priznanja najinovativnijim, tehnički najnaprednijim transformativnim implementacijama clouda u svim industrijama, iz celog sveta, izgrađenim na našoj platformi", rekao je Brian Hall, potpredsednik marketinga proizvoda i industrije u Google Cloudu i čestitatao Fortenova grupi na osvajanju nagrade čime se pokazala kao vodeći inovator u industriji.

Prestižna nagrada za korisnike u maloprodaji svedoči o izuzetnoj upotrebi Google Cloud tehnologije u predviđanju potražnje za svežim proizvodima, optimizaciji asortimana i maksimalnom povećanju efikasnosti promotivnih aktivnosti, što na kraju podstiče rast i zadovoljstvo kupaca. Naravno, to prati i strateško upravljanje timovima i talentima što potvrđuje osvojena nagrada za transformaciju talenata. To je priznanje za uspešne inicijative usmerene na rešavanje izazova pri izgradnji svog tima talenata za realizaciju najzahtevnijih analitičkih rešenja na tržištima srednje i istočne Evrope. „Zahvaljujemo Google Cloud na partnerstvu. Ove nagrade su samo dodatni podstrek za ostvarenje cilja - da nam mašinsko učenje i veštačka inteligencija osiguraju maksimalnu vrednost podataka kojima raspolažu sve naše kompanije. Time ćemo značajno povećati brzinu donošenja odluka, brže proveravati ispravnost poslovnih ideja i kao rezultat toga – menjati i poboljšavati naše poslovne modele u korist svih naših kupaca“ – izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Korišćenjem analitike podataka i mašinskog učenja, Fortenova grupa DataLab je, kao Centar izvrsnosti za veštačku inteligenciju u celoj Grupi, radio na modelima optimizacije asortimana proizvoda i promotivnih strategija, i poboljšanja sposobnosti predviđanja potražnje za svežim proizvodima. Dokazano je kako rešenja s veštačkom inteligencijom mogu generisati značajnu poslovnu vrednost. Tako je AI modul Advanced Promo Optimizer kroz niz A/B testova sprovedenih u maloprodajnom poslovanju u Srbiji pokazao povećanje promotivne marže za oko 0,5 bodova. Assortment Recommender AI modul, testiran u više od 60 prodavnica u Hrvatskoj, pokazao je postepeni rast prodaje od 1 do 3 odsto na testiranim kategorijama. Model predviđanja za kategoriju voća i povrća, kroz smanjenje otpada i nedostupnosti robe, u 65 odsto prodavnica pokazuje poboljšanje profitabilnosti od oko 8 odsto. Model je trenutno implementiran u više od 500 prodavnica u Hrvatskoj. „Ova dostignuća odražavaju zajedničke napore naših maloprodajnih kompanija i Fortenova grupe DataLab, za koji smo angažovali novi tim data stručnjaka, u cilju uspešnog izlaska na globalnu scenu. S podacima i veštačkom inteligencijom u središtu našeg poslovanja, uzbuđeni smo zbog onoga što nas čeka, jer nastavljamo da pružamo inovativna rešenja i oblikujemo budućnost. Čestitam celom timu“, izjavio je Bojan Radlović, Chief Digital Officer u Fortenova grupi.

