Na smanjenje inflacije utiče i pad potrošnje, jer se kupuje sve manje. Na inflaciju utiče i povećanje marži trgovinskih lanaca, jer je najveći broj tih kompanija povećavao ne samo ukupnu dobit, nego i profit, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Istovremeno, vlasnici farmi svinja u Srbiji najavljuju da će svinjsko meso narednih meseci poskupljivati i da će prasetina za Novu godinu koštati i do 1.000 dinara po kilogramu. Zdrave svinje prinudno kolju iz straha od afričke kuge, a bolesne uništavaju, pa će ponuda biti smanjena.

S obzirom na to da nekada imamo osećaj da trgovci podižu cene bez obzira bilo koja dešavanja, gost Pulsa Srbije Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije, je objasnio zašto je takav utisak.

01:02 TRGOVCI ĆE PODIĆI CENU AKO VIDE DA PRODAJA NE OPADA Stručanjak upozorava: Kriza je nepredvidiva, ne možemo znati kako će biti

- Kada imate otvoreno tržište, onda se i cena slobodno formira u zavisnosti od tražnje i ponude. Ukoliko trgovac proceni da može da podigne cenu, a da prodaja neće drastično pasti, on će to i uraditi. Nije to samo u Srbiji, to je generalno zakon ekonomije. Čovek je profit-orijentisan pa samim tim i privrednik želi da zaradi što više. Međutim, bitno je istaći da treba uticati na svest ljudi u privrednom sistemu, a to je da je ova kriza nepredvidiva i da traje, ne možemo znati kakve će prilike biti u narednoj godini - započeo je Stanić, pa dodao:

- Samim tim, teret krize ne bi trebalo da padne samo na jednu stranu, a vidimo da ona previše pada na stanovništvo. Takva situacija je trenutno i u nemačkoj.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:27 DVE ZEMLJE SU U TOP 50 SVETSKIH EKONOMIJA, A TO PROLAZI ISPOD RADARA?! Bankar: SAD i dalje vodeća sila, ali bude se i neki drugi