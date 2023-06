Vladimir Lučić donosi ODLIČNE VESTI: Telekom Srbija postaje globalni igrač!

Telekom Srbija sada ima rekordnih 11 miliona korisnika svih svojih usluga, a preko “Projekta za dijasporu”, koji je kompanija pokrenula, taj broj bi mogao da bude dupliran!

Ovo je danas izjavio generalni direktor srpskog Telekoma Vladimir Lučić u gostovanju na RTS-u.

Lučić je tom prilikom saopštio i neke vrlo važne vesti: 17. jula počinje prodaja kartica za mobilnu mrežu Telekoma Srbija u Nemačkoj, gde će u narednih godinu dana biti otvoreno čak 30 poslovnica, a u oktobru srpska kompanija se širi i na Tursku!

- Pre četiri godine pokrenuli smo “Projekat za dijasporu” u Austriji, gde trenutno imamo više od 150.000 korisnika. Pokazalo se da dijaspora predstavlja ogroman potencijal za međunarodno širenje kompanije, jer mnogo ulažemo u sadržaje, poput TV serija, ujedno smo distributer svih TV kanala sa područja eks-Ju, preko mobilne mreže dajemo mnoge pogodnosti našim ljudima u inostranstvu, a veoma mnogo ulažemo i u digitalne servise. Zbog toga su naše ambicije ujedno i velike i potpuno normalne. Posle Austrije, proširili smo se na Severnu Makedoniju, pa prošle jeseni na Švajcarsku, 17. jula kreće prodaja naših kartica za mobilnu mrežu koja startuje u Nemačkoj, koja će biti moguća i onlajn, u oktobru ove godine na red dolazi Turska, pa onda i SAD, gde takođe živi ogroman broj ljudi poreklom iz našeg regiona - objasnio je Vladimir Lučić.

Međunarodna ekspanzija Telekoma Srbija počiva na stabilnim i čvrstim temeljima: u prethodnoj godini oboreni su rekordi po prihodima, operativnoj dobiti i broju korisnika kako u Srbiji tako i u regionu, a liderska pozicija kompanije je zacementirana bar za narednih deset godina. Sve to omogućava da naredni korak, međunarodno širenje, bude realan i poslovno najracionalniji potez.

“Međunarodna ekspanzija Telekoma Srbija počiva na stabilnim temeljima, od svega će veliku korist imati i naši građana i naša država”

A od svega će konkretne koristi imati građani Srbije i Republika Srbija, naglasio je Lučić.

- Međunarodnim širenjem povećavaju se vrednost i prihodi kompanije, kao i snaga da ulažemo dalje. Time će korisnici imati sve bolje, modernije i kvalitetnije, usluge i u samoj Srbiji. Takođe, povećavanje vrednosti i prihoda biće vrlo značajno za naše male akcionare, kojih imamo čak četiri miliona. Ujedno, pomažemo državi Srbiji i celokupnoj srpskoj privredi da što brže uđu u digitalnu industrijsku revoluciju, a da Telekom i u tome bude lider - naglasio je Vladimir Lučić.

Veliki cilj “Projekta za dijasporu”, ali i nekih drugih projekata poput prvog “venture capital” fonda za ulaganja u inovativne digitalne startapove, jeste da Telekom Srbija postane prva domaća kompanija koja je ne samo regionalni lider već i globalna međunarodna kompanija.

- Mi to ne krijemo, naprotiv, smatramo da je normalan korak da ovaj naš srpski Telekom bude i globalni igrač, i to ne samo kao telekomunikacioni operator, već kao velika tehnološka digitalna kompanija. Naravno, naša globalna ekspanzija neće biti u meri u kojoj su to, na primer, najveći američki “big tech” brendovi, ali dovoljno da višestruko povećamo vrednost i prihode Telekoma - uveren je Lučić.

Da je strategija Telekoma Srbija i Vladimira Lučića i te kako realna i ostvariva pokazuju, pre svega, dosadašnji konkretni rezultati, da je za samo pet godina kompanija sa ruba propasti postala nesumnjivi “broj jedan” na tržištu kako u Srbiji tako i u regionu cele bivše Jugoslavije.

Partnerstva sa najvećima iz SAD Od posebne važnosti za međunarodnu ekspanziju Telekoma Srbija jeste saradnja sa najvećim američkim kompanijama. U ovom trenutku, TV serije iz produkcije Telekoma emituju se širom sveta, na pet kontinenata, preko servisa Dizni Plus i Amazon Prajm, američki Majkrosoft sarađuje sa fondom Telekoma za ulaganja u startapove, a srpska kompanija koristi “klaud” usluge Orakla. Sve je to, međutim, samo početak, planovi su mnogo veći! - Pokušavamo da uspostavimo čvrsto partnerstvo sa najvećim tehnološkim kompanijama iz SAD kao što su Amazon, Meta, Netfliks, ali i da što više naučimo od njih. Posebno smo sa ljudima iz Amazona imali više sastanaka, jer nam je spektar njihovih servisa najbliži. Pre mesec dana potpisali smo ugovor sa “Bank of Amerika”, koja je druga po veličini finansijska institucija u SAD, što će pomoći saradnju sa drugim velikim američkim kompanijama, jer pokazuje da i banka takve snage i takvog ugleda ima poverenja u našu viziju razvoja Telekoma - naglasio je Vladimir Lučić.

