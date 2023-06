ČLAN MISIJE APOLO 11 POSETIO ŽELJKA MITROVIĆA I PR DC: Oduševljen sam, dostignuća Srbije možemo da primenimo na svemirski program!

Čovek koji je promenio svet, David Vujić danas je posetio PR DC i bio gost Željka Mitrovića, direktora Pink medija grupe.

Mitrović je bio domaćin Davidu Vujiću, poslednjem živom srpskom naučniku, jednog od sedmorice koji su šezdesetih godina prošlog veka radili na Apolo programu! Vujić i njegov tim su pre 64 godine slavili prvi korak čoveka na Mesecu.

Ovaj Amerikanac srpskog porekla uspeo je da ostvari američki san i gotovo dotakne nebo! Sada je oduševljen, kako kaže, potencijalima Pinkovog razvojnog centra, koji je posetio.

foto: Printscreen/TV Pink

Sa Mitrovićem je video najnovije dronove, razgovarao sa ekipom inženjera i obećao da će svojim saradnicima u Americi ponuditi saradnju.

- Oduševljen sam pravcem u kom se razvija Srbija. Želim da izrazim izuzetnu zahvalnost gospodinu Mitroviću zato što nas je pozvao ovde kako bi razgovarali o specifičnim područjima zajednićkih interesa. Izuzetno sam impresioniran onim što je on razvio ovde u Srbiji. On je veoma inovativan gospodin koji veoma uspešan ne samo kroz svoju profesiju već i za Srbiju. Veoma malo ljudi može da se pohvali time ali činjenica je da posle moje posete i razgovora sa njim posebno o specifičnim područjima kojima je on posvećen moram da ponovim da sam veoma zahvalan na tome što sam imao mogućnost da se sretnem sa njim i da popričam sa njim - naveo je Vujić.

foto: Printscreen/TV Pink

Za PR DC velika je čast što je ovakav naučnik posvetio vreme, rekao je Mitrović.

- Velika čast je to što nas je posetio gospodin Vujić, član misije Apollo 11 i lični prijatelj Nila Armstronga. Impresivno je što je David, kao poslednji živi pripadnik srpske sedmorke našao vremena da u ovoj godini Tesle obiđe nas, kao nekoga koga prepoznaje kao interesantnu kompaniju - ponosan je Mitrović.

04:43 Željko Mitrović ugostio člana misije Apolo 11

Vujić je najavio da će nastaviti razgovore o projektima sa Mitrovićem.

- Mislim da je on veoma zainteresovan za ono što smo mi predložili. Učiniću sve što mogu kako bih ga povezao sa ljudima koji donose odluke kako bi i oni prepoznali vrednosti koje Željko predstavlja, kao i ono što Pink predstavlja. Naš prvobitni predlog je odlučimo šta je sve to dostupno u Srbiji što se može primeniti na svemirski program. Većinu toga što sam čuo i video u razgovorima sa vašim inzenjerima moram da priznam da sam oduševljen. Ono što ste vi razvili ovde i ono što se može primeniti je upravo ono sta mi tražimo - zaključio je Vujić.

1 / 5 Foto: Printscreen/TV Pink

